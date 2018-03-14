مدرب ليفانتي: فهد يتحسن ويجب أن يكون جاهزاً

أبدى باكو لوبيز، مدرب نادي ليفانتي الإسباني، سعادته بالمستوى الذي يقدمه فهد المولد في التدريبات، مؤكدا أنه يجب أن يكون مستعدا دائما في حال احتاجه الفريق مستقبلا.

وقال لوبيز في مقابلة صحافية يوم الأربعاء: هو واحد من بين مجموعة لاعبين، وهناك الكثير من التنافسية بينهم. حاليا هناك العديد من اللاعبين الذين يسبقونه، ولكن هو يتطور ويجب أن يكون جاهزا دائما في حال احتاجه الفريق قبل أن ينتهي الموسم.

وانتقل المولد و9 لاعبين آخرين إلى أندية إسبانية أواخر يناير الماضي، ولم يشارك أي منهم حتى الآن مع فريقه في مباراة رسمية.