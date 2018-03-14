"الانضباط" توقف الفرج 4 مباريات وتغرمه 40 ألف ريال

قررت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد القدم السعودي، إيقاف لاعب الهلال سلمان الفرج لمدة 4 مباريات، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال.

وأصدرت اللجنة عددا من القرارات بحق عدد من الأندية، وإلزامها بدفع غرامات مالية، وذلك بحسب بياناتها الرسمية الصادرة يوم الأربعاء.

وكتب اللجنة عبر صفحتها الرسمية على "تويتر": "إلزام المدير الرياضي التنفيذي لنادي الشباب خالد الزيد بدفع غرامة مالية قدرها (20,000) ريال خلال 30 يومًا من تاريخ القرار، لتواجده في غرفة تبديل الملابس قبل مباراة فريقه أمام النصر ضمن الدوري السعودي للمحترفين رغم عدم وجود اسمه في كشف المباراة".

وتابعت: "إلزام مصور نادي الباطن رمضان المتعب بدفع غرامة مالية قدرها (20,000) ريال خلال 30 يومًا من تاريخ القرار، لتواجده في أرض الملعب بعد نهاية مباراة فريقه أمام الفتح ضمن الدوري السعودي للمحترفين رغم عدم وجود اسمه في كشف المباراة".

وأضافت لجنة الانضباط والأخلاق: "إلزام مدير الاحتراف في نادي الفتح خالد السعود بدفع غرامة مالية قدرها (20,000) ريال خلال 30 يومًا من تاريخ القرار، نظير تواجده في غرفة تبديل الملابس الخاصة بفريقه في لقاء فريقه أمام الباطن ضمن الدوري السعودي للمحترفين رغم عدم وجود اسمه في كشف المباراة".

وزادت عبر بيان: "إلزام نادي أحد بدفع غرامة مالية قدرها (10.000) ريال خلال 30 يومًا من تاريخ القرار، لقيام جمهور النادي بقذف كأس ماء في الدقيقة (66) في مباراة فريقهم أمام الفيحاء ضمن الدوري السعودي للمحترفين".

وفي تغريدة أخرى منفصلة: "إلزام لاعب نادي الباطن أيمن المثلوثي بدفع غرامة مالية قدرها (20.000) ريال خلال 30 يومًا من تاريخ القرار، لتواجده في غرفة تبديل الملابس قبل مباراة فريقه أمام التعاون ضمن الدوري السعودي للمحترفين رغم عدم وجود اسمه في كشف المباراة".

واختتمت اللجنة قراراتها: "إيقاف لاعب فريق نادي الهلال سلمان الفرج (4) مباريات رسمية عن المشاركة مع فريقه، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (40.000) ريال خلال 30 يومًا من تاريخ القرار، لتلفظه بألفاظ بذيئة ومهينة تجاه حكم مباراة فريقه أمام الاتفاق".