هزاع بن زايد يستقبل اتحاد القدم السعودي في أبوظبي

استقبل هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بحضور منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ومالك نادي مانشستر سيتي الخميس، عادل عزت، رئيس اتحاد القدم السعودي، وأعضاء مجلس إدارته في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويتواجد الاتحاد السعودي لكرة القدم في أبوظبي ضمن زيارة رسمية للعاصمة الإماراتية، فيما يرافق الوفد السعودي، مروان غليطة رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، ونائبه عبدالله الجنيبي.

وألتقى عزت وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي اللواء محمد الرميثي، رئيس الهيئة العامة للرياضة بدولة الإمارات، قبل زيارة معسكر نادي مانشستر سيتي وإهداء قميص المنتخب السعودي لفنسنت كومباني قائد النادي الإنجليزي.