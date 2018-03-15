اتفاق سعد الشهري.. ثاني أكثر فريق جمعاً للنقاط

لجأت إدارة الاتفاق إلى سعد الشهري في ديسمبر الماضي بعد إقالة الصربي ميودراغ، وفي اختباره الأول سقط أمام أهلي جدة برباعية، لكن الفريق اختلف بعد تلك المواجهة اختلافاً تاماً.

استغنى سعد عن ثلاثة أجانب، أبعد الإسباني كاليخون والكويتي الهاجري والأرجنتيني ساليناس، وأوصى بالتعاقد مع حارس، وجاءه الدولي الجزائري رايس مبولحي، ومعه المصري أحمد الشيخ ومواطنه حسين السيد، والنرويجي ليبان عبدي، والتونسي فخر الدين بن يوسف، ولاعبان محليان هما علي هزازي وطلال مجرشي.

بعد ذلك انطلق سعد الشهري بالاتفاق إلى مراكز متقدمة، ونجح بعد اثنتي عشرة مباراة في خطف اثنتين وعشرين نقطة من ستة انتصارات وأربعة تعادلات وخسارتين فقط.

ويعتبر الاتفاق مع سعد الشهري هو النادي الثاني الأكثر جمعا للنقاط في الدور الثاني بعد الأهلي الذي جمع أربعا وعشرين، والآن يحل في المرتبة السادسة، ويملك فرصة للوصول إلى مراكز متقدمة إذا ما جمع الست نقاط المتبقيات.