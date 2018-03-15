بن رمضان: لم أستمر في "المحترفين" بسبب عناد المسؤولين

كشف الحبيب بن رمضان مدرب الحزم أن تعنت المسؤولين هو السبب في عدم استمراره مع فرق دوري المحترفين، مؤكدا أن الإمكانيات المادية تعد مفصلية بين الدرجتين.

وقال بن رمضان في حديثه لـ"في المرمى": عقلية المسؤولين هي السبب الرئيسي وراء عدم الاستمرار مع فرق المحترفين، الإمكانيات المادية تحدث فارقا بين مدربي الدرجة الأولى والمحترفين.

وزاد مدرب الحزم: مشواري مع الكرة السعودية يمتد لـ15 عاما، واشترطت على إدارة الحزم ملعبا جيدا للأداء التدريبات، وفلسفتي قائمة على الاستفادة من الخبرة العملية في تجاوز الصعاب، وتعتمد طبيعة التعامل مع اللاعبين على فئاتهم العمرية.

واختتم بن رمضان: علاقتي قوية مع المدرب جميل بلقاسم، ولا أعتقد بوجود تلاعب في نتائج دوري الدرجة الأولى، ويعد مشوار صعود الباطن لدوري المحترفين كان صعبا.