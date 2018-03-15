بيتزي يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي أوكرانيا وبلجيكا

أعلن خوان بيتزي، مدرب المنتخب السعودي، قائمة لاعبي الأخضر للمعسكر الذي سيقام في مدينة ماربيا الإسبانية والعاصمة البلجيكية بروكسل، وينطلق بعد غد السبت ويستمر حتى السابع والعشرين من مارس الجاري.

وضمت قائمة الأخضر اللاعبين: "وليد عبدالله، وياسر المسيليم، وفواز القرني، ومحمد العويس، وياسر الشهراني، وسعيد المولد، وأسامة هوساوي، وعمر هوساوي، ومعتز هوساوي، ومحمد جحفلي، وحسن معاذ، ومنصور الحربي، وعبدالله الخيبري، وعبدالملك الخيبري، وإبراهيم غالب، وعبدالله عطيف، وتيسير الجاسم، وعبدالفتاح عسيري، وحسين المقهوي، ومحمد كنو، وسلمان المؤشر، ويحيى الشهري، وفهد المولد، وسالم الدوسري، ومحمد الكويكبي، وأحمد الفقي، ومحمد السهلاوي، ومهند عسيري.

وسيخوض المنتخب السعودي مواجهتين وديتين أمام أوكرانيا في الثالث والعشرين من مارس الجاري، وبلجيكا في السابع والعشرين من الشهر نفسه.