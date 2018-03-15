سعد الشهري يتولى تدريب الأخضر الأولمبي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الخميس، تعيين سعد الشهري مدرب الاتفاق الحالي، مدربا للمنتخب الأولمبي ابتداء من فترة توقف الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء على حساب اتحاد القدم السعودي: تعاقد الاتحاد السعودي لكرة القدم مع المدرب الوطني سعد الشهري، وذلك للإشراف على تدريب المنتخب الوطني الأولمبي بعقد يمتد لعام قابل للتجديد.

وأكمل البيان: وسيقود الشهري المنتخب الأولمبي في معسكره الذي سيقيمه في جدة من الفترة من 19 وحتى 27 مارس الجاري، والذي سيلعب خلاله مباراتين وديتين أمام المنتخب المصري فبل أن يعود لنادي الاتفاق في الجولتين المتبقيتين من الدوري السعودي للمحترفين، ليبدأ بعد ذلك مشواره مع المنتخب الأولمبي.