سباق الصدارة يحتدم بين الهلال وأهلي جدة

يتواصل سباق صدارة الدوري السعودي للمحترفين بين فريقي الهلال وأهلي جدة يوم الجمعة، حينما يحل الأول ضيفاً ثقيلاً على القادسية، على ستاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر، في حين يواجه الثاني مضيفه الرائد في المرحلة 18 المؤجلة من المسابقة.

وعلى ستاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر يسعى الهلال إلى استعادة توازنه والمحافظة على صدارته حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على القادسية.

ويتصدر الهلال الترتيب برصيد 49 نقطة وبفارق نقطة عن أهلي جدة الوصيف.

ويعيش الهلال فترةً حرجة بعد هبوط مستوى الفريق الذي بات يهدر النقاط بشكل كبير حيث كان الفارق بينه وبين الأهلي 4 نقاط إلا أنه خسر أمام الاتفاق 2-1 الاسبوع الماضي.

ولم تتوقف نتائج الهلال السلبية في الدوري فقط حيث لم يقدم الفريق مستواه المعروف في دوري أبطال آسيا بعد ان اقترب من توديع المسابقة مبكراً إذ أنه يتذيل ترتيب مجموعته برصيد نقطتين من أربع مواجهات.

وفي المقابل يبحث القادسية عن ثلاث نقاط تبعده عن ملحق الهبوط حيث يحتل المركز 12 برصيد 22 نقطة وبفارق نقطتين عن الرائد صاحب المركز قبل الأخير.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم يأمل الأهلي في مواصلة انتصاراته حينما يواجه مضيفه الرائد.

وعلى عكس الهلال يعيش الأهلي فترة مميزة بقيادة مدربه الأوكراني ريبروف بعدما قلص الفارق بينه وبين المتصدر إلى نقطة بالإضافة إلى أنه اقترب من التأهل الى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا حيث يتصدر مجموعته برصيد 8 نقاط بفارق ثلاث نقاط عن اقرب ملاحقيه الغرافة القطري والجزيرة الإماراتي.

ويتطلع الأهلي لخطف الثلاث نقاط لاسيما وأنها ستكون مهمة للغاية كونه سيواجه الهلال في المرحلة المقبلة على ملعبه في مباراة قد تحسم لقب الدوري قبل نهايته بمرحلة.

وفي المقابل يسعى الرائد إلى مواصلة انتصاراته والابتعاد عن مناطق الخطر التي تحاصره من بداية الدوري.

ويحتل الرائد المركز قبل الأخير برصيد 20 نقطة وبفارق نقطتين عن القادسية صاحب المركز 12.