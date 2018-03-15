مبولحي: سعد الشهري سيكون أفضل مدربي السعودية

أكد الجزائري رايس مبولحي، حارس مرمى الاتفاق، أن مدربه الحالي سعد الشهري سيكون أفضل مدربي السعودية مستقبلا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه يتطلع للوصول إلى مستويات وتاريخ الثنائي عصام الحضري وعلي الحبسي.

وقال مبولحي ضيف "في المرمى": "الدوري السعودي بطولة قوية جدا، ويتواجد بها حراس أقوياء أمثال علي الحبسي، وعصام الحضري، وأتطلع إلى الوصول لمستوياتهما وتاريخهما".

وحول الحراس السعوديين زاد: "حراس المرمى السعوديون متميزون، وثنائي فريقي هم الأفضل من بينهم".

وعن مواجهة الهلال التي كسبها فريقه، زاد: "اللعب أمام الهلال كان لأجل المدينة والنادي والمدرب، لعبنا أمام الفريق الأول، وهذا أمر منحنا مزيدا من الحماس لتحقيق نتيجة إيجابية".

واختتم الحارس الجزائري حديثه: "المدرب سعد الشهري شاب مازال يتعلم، يريد لعب كرة القدم بكل قوة، وسيكون أفضل مدربي السعودية قريبا".