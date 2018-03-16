الهلال والأهلي ينتصران ويؤجلان الحسم

استعاد الهلال توازنه عقب فوزه على مضيفه القادسية 1-صفر، ليواصل صدارته، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر، في حين واصل أهلي جدة مصادرته للمتصدر عقب فوزه على مضيفه الرائد 3-صفر، في مباراتين مؤجلتين لحساب المرحلة 18 من الدوري السعودي للمحترفين، ليتأجل الحسم الى مواجهتهما المقبلة التي سيحتضنها ستاد الجوهرة المشعة يوم 7 ابريل المقبل في المرحلة 24 من المسابقة.

وعلى ستاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر ضمّد الهلال جراحه عقب فوزه على مضيفه القادسية، ليؤمن صدارته بفارق نقطة عن الأهلي.

وشهدت المباراة أفضلية مطلقة للهلال والتي بدأ الخطورة القادسية حينما كان قريباً من افتتاح التسجيل مبكراً بعدما اخترق مهاجمه البرازيلي بيسمارك فيريرا الدفاع الازرق ومرر كرةً مميزة للمهاجم هارون كمارا الذي سددها في الشباك إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

ورد الهلال سريعاً وكان قريباً من افتتاح التسجيل بعدما حول مهاجمه الفنزويلي غليمين ريفاس الذي حول عرضية زميله الأرجنتيني ايزيكويل سيروتي بقدمه نحو مرمى القادسية إلا أن الحارس فيصل مسرحي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 36 نجح قائد الهلال محمد الشلهوب بافتتاح التسجيل لفريقه بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله المغربي أشرف بن شرقي ليواجه المرمى ويضع الكرة من فوق الحارس فيصل مسرحي لتسكن الشباك.

وفي الشوط الثاني انخفض أداء الهلال وتحسن أداء القادسية الذي فرض سيطرته إلا أنه فشل في اختراق دفاع الضيوف.

وعند الدقيقة 61 دفع الأرجنتيني خوان براون بمهاجمه السوري عمر خربين بديلاً للفنزويلي ريفاس.

وكاد السوري خربين أن يعزز تقدم الهلال بتسجيل الهدف الثاني بعدما حول عرضية زميله أحمد أشرف بقدمه إلا أنها مرت بجانب القائم.

وفي الوقت بدل الضائع أهدر السوري عمر خربين فرصة تسجيل الهدف الثاني بعدما أضاع ركلة جزاء والتي تصدى لها الحارس فيصل مسرحي بصعوبة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال الى 52 نقطة في المركز الأول وبفارق نقطة عن الاهلي الوصيف، وبقي القادسية على رصيده السابق 22 نقطة في المركز 12.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم واصل أهلي جدة مطاردته للهلال عقب فوزه على مضيفه الرائد 3-صفر.

وانتظر الأهلي حتى الدقيقة 61 والتي شهدت تسجيله الهدف الأول عن طريق لاعبه البرازيلي ليوناردو دي سيلفا الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله أمير كردي ليضع الكرة في الشباك.

وعند الدقيقة 65 تمكن السوري عمر السومة من تعزيز تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني بعدما حول تمريرة زميله البرازيلي ليوناردو بقدمه في شباك الحارس متعب شراحيلي.

وعند الدقيقة 76 نجح اللاعب حسين المقهوي بتسجيل الهدف الثالث للأهلي بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله تيسير الجاسم ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي الى 51 نقطة في المركز الثاني، وبفارق نقطة عن الهلال المتصدر ليتأجل الحسم الى مواجهتهما التي ستقام على ستاد الجوهرة المشعة يوم 7 ابريل المقبل في المرحلة 24، وبقي الرائد على رصيده السابق 20 نقطة في المركز قبل الأخير.