باخشوين: بيتزي سيعلن قائمة الأخضر النهائية في أبريل

كشف عمر باخشوين، مدير عام المنتخب السعودي لكرة القدم، أن القائمة النهائية لكأس العالم 2018 سيتم الإعلان عنها في أبريل عقب الانتهاء من الموسم الكروي، مؤكدا أن االقائمة الحالية تشمل 90 بالمئة من الذين سيشاركون في المونديال.

وقال باخشوين خلال لقاء هاتفي في برنامج "في المرمى": 90 بالمئة من اللاعبين الحاليين هم في قائمة كأس العالم، وفي نهاية الموسم الكروي أو شهر 4 سيتم تحديد قائمة كأس العالم النهائية.

وعن وديتي أوكرانيا وبلجيكا، أردف مدير الأخضر: من خلال مباراتي أوكرانيا وبلجيكا سنستطيع تحليل اللاعبين بدنيا، كون دورينا يعد أقل فنيا من الدوريات الأوروبية.

وأكد باخشوين أن إصابة الفرج هي التي تسببت بعدم استدعائه للقائمة: سلمان الفرج عنصر مهم في الفترة الأخيرة تحديدا، واستبعد بسبب إصابته بتمزق من الدرجة الأولى في العضلة الأمامية، ولكن محمد البريك استبعد بقرار فني من قبل بيتزي مدرب المنتخب.

واختتم عمر بأن المحترفين في إسبانيا يعدون من أهم اللاعبين في المنتخب، وعدم لعبهم مع أنديتهم يرجع لقوة الدوري الإسباني: نتابع المحترفين في إسبانيا، ونعلم بفقدانهم لحساسية المباريات، ولكن هم يشاركون في دوري قوي.