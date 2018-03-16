جوعي الباطن يرتدي قميص ماريتيمو البرتغالي 4 مواسم

أعلن نادي ماريتيمو البرتغالي المنافس في الدوري البرتغالي الممتاز، التعاقد مع عبدالله الجوعي مهاجم الباطن 4 مواسم تبدأ من نهاية عقده الحالي مع ناديه شهر يوليو المقبل.

وقال جراح الظفيري، وكيل أعمال اللاعب، لـ"العربية.نت": بدأت مفاوضات النادي البرتغالي مع اللاعب منذ الفترة الشتوية السابقة، إلا أن الباطن رفض إعارة أو بيع اللاعب، ليقرر النادي البرتغالي مفاوضة اللاعب والاتفاق معه في مارس الحالي، على أن يبدأ الجوعي اللعب بشكل رسمي مع ناديه الجديد في يوليو القادم.

وأكد الظفيري أن إدارة ماريتيمو كانت شديدة الحرص على التعاقد مع الجوعي: كان رئيس النادي البرتغالي متعاونا معنا فقد وافق على جميع الشروط المطلوبة للاعب من سكن، وسيارة خاصة به، وراتب ممتاز، كما أن العقد سيمتد لـ3 أعوام.

ويلعب ماريتيمو في دوري الدرجة الأولى البرتغالي، ويحتل المركز الثامن في الموسم الحالي برصيد 36 نقطة وفارق 4 نقاط عن ريو آفي صاحب المركز الخامس. ويشرف البرتغالي دانييل راموس على تدريب الفريق، كما يتصدر المهاجم ريكاردو فالينتي قائمة هدافي الفريق برصيد 7 أهداف.

ووصل الظفيري وموكله إلى البرتغال يوم الجمعة لتوقيع العقد الرسمي على أن يعودا إلى السعودية يوم السبت.

وبدأ الجوعي مشواره في دوري المحترفين السعودي في يناير 2017 برفقة الباطن، ليشارك في 10 مباريات في الموسم الماضي صنع خلالها هدفا وحيدا. وفي الموسم الحالي، شارك الجوعي في 20 لقاء صنع فيها هدفين، كما تم استدعاؤه لتشكيلة المنتخب السعودي في أكتوبر الماضي وأحرز هدفا وحيدا برفقة الأخضر في شباك المنتخب الجامايكي.