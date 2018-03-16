"الاستئناف" تقبل طلب الأهلي وترفض الاتحاد

قبلت لجنة الاستئناف يوم الجمعة، طلب أهلي جدة في إيقاف سعيد المولد لأربع مباريات، فيما رفضت استئناف الاتحاد حول قرار لجنة الانضباط السابق.

ونشر حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم على "تويتر": قبول استئناف الأهلي نيابة عن سعيد المولد من حيث الموضوع، ونقض وتعديل قرار لجنة الانضباط والأخلاق بحيث يكون منطوق قرارها: إيقافه مباراتين رسميتين وغرامة مالية قدرها، 20,000، ريال.

وزاد في تغريدة منفصلة: رفض استئناف الاتحاد شكلًا، والمقدم على قرار لجنة الانضباط والأخلاق المتعلق بقيام جماهير النادي برمي علب مياه أمام أحد ضمن الدوري السعودي للمحترفين.