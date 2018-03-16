ماريتيمو البرتغالي.. تجاهله رونالدو واختاره بيبي

أعاد انتقال عبدالله الجوعي، مهاجم الباطن، إلى ماريتيمو، الذكريات للسعوديين، مشاركة النادي البرتغالي في دورة الصداقة عام 2002.

وشارك ماريتيمو في النسخة السادسة من دورة الصداقة الدولية التي كانت تقام في السعودية، وخسر النهائي أمام أهلي جدة بالهدف الذهبي عن طريق خالد قهوجي، بعد انتهاء الأشواط الأصلية بهدف لمثله.

ويعد نادي ماريتيمو البرتغالي، أحد 3 أندية في جزيرة ماديرا البرتغالية، مسقط رأس كريستيانو رونالدو، تحديدا مدينة فونشال. وفي جزيرة ماديرا، تخوض الأندية الثلاثة منافسة خاصة لتحديد الأقوى بينها، وهم ماريتيمو ويونياو وناسيونال، إلا أن الأول يعد الأفضل من حيث الألقاب والبقاء في الدوري الممتاز.

ويأتي اسم ماريتيمو من الكلمة الإنجليزية "Maritime" والتي تعني الشيء المتعلق بالبحر أو المجاور له. وتأسس ماريتيمو في عام 1910، وحقق الدوري الممتاز مرة واحدة في موسم 1925 – 1926، قبل أن يغيب عن الدوري الممتاز حتى عام 1973، ووصل إلى نهائي كأس البرتغال مرتين، ونهائي كأس دوري البرتغال مرتين، كما شارك 9 مرات في بطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وشيد "استاديو دوس باريروس" أو ملعب الحواجز الخاص بماريتيمو في عام 1925، وبقي على مسماه حتى بداية تجديده بين أعوام 2009 – 2016، ليسمى بـ"استاديو دو ماريتيمو" ويتسع لـ10 آلاف متفرج.

ويتخذ ماريتيمو اللونين الأخضر والأحمر في قمصانه بشكل أفقي، كما يضم شعار الفريق الرسمي صورة أسد ماسكا كرة قدم بإحدى قوائمه.

ومن أبرز المدربين الذين أشرفوا على الفريق في تاريخه القريب، البرتغاليان مانويل جوزيه وفينغادا، والبرازيليان لازاروني وبوناميغو، وقد سبق لهم جميعا التدريب في السعودية.

ويعتبر بيبي، لاعب ريال مدريد السابق والمنتخب البرتغالي الحالي، أبرز من لعب لماريتيمو في فريقه الرديف والأول قبل الانتقال إلى بورتو. ومثل المغربي طارق السكتيوي الفريق الساحلي على سبيل الإعارة في موسم 1999، كأبرز عربي لعب للنادي.