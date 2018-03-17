الاتحاد السعودي يدعو الأندية إلى احترام عقود اللاعبين

دعا الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم السبت، أندية دوري المحترفين إلى احترام العقود المبرمة مع اللاعبين لعدم الوقوع في نزاعات تؤدي لعقوبات من لجان الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ونشر اتحاد القدم السعودي بيانا حول احترام التعاقدات: أوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم في تعميم لأندية دوري المحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان، بأنه انطلاقا من حرصه على مصالح الأندية السعودية، وحسب اللوائح الدولية المعمول بها فيما يخص قرارات غرفة فض المنازعات ولجنة أوضاع اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم والتي تتعلق تحديدا بالنزاعات المتعلقة بالعقود بين الأندية واللاعبين والنزاعات التعاقدية بين الأندية الناتجة عن انتقالات اللاعبين، بأنه قد يصدر من قبل اللجنتين عقوبات رياضية تتمثل في المنع من تسجيل اللاعبين سواء المحليين أو الأجانب هواة ومحترفين، وذلك نتيجة النزاعات التي تتعلق بعقود اللاعبين.

وزاد بيان الاتحاد: وأكد الاتحاد السعودي في تعميمه بأن هذه العقوبات في حال صدورها من غرفة فض المنازعات، ولجنة أوضاع اللاعبين في الاتحاد الدولي فستكون دون سابق إنذار أو منح مهلة للسداد، وهو ما سيضاعف فرص فرض العقوبات الرياضية في حال تبين أن النادي قام بمخالفة عقد العمل في مناسبة أو أكثر في السنوات الماضية، وبالتالي فإنه لا يمكن تسوية النزاع مع اللاعب، وسيكون متاحا فقط حق الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي "كاس" حسب الأنظمة المعمول بها. ودعا الاتحاد السعودي لكرة القدم جميع الأندية إلى ضرورة احترام العقود المبرمة والتي تلزم الأندية بمبالغ مالية بأوقات محددة وتجنب الوقوع في نزاعات تعاقدية تؤدي لعقوبات رياضية أو مالية.