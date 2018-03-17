الاتحاد العراقي يشكر آل الشيخ بعد رفع الحظر

قدم عبد الخالق مسعود رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم شكره وتقديره لتركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالسعودية، بعد أن تكللت جهوده بالنجاح بصدور قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) برفع الحظر عن المباريات الرسمية في محافظات البصرة وكربلاء وأربيل.



جاء ذلك في خطاب تلقته الهيئة العامة للرياضة يوم السبت من رئيس الاتحاد العراقي، ثمن خلاله الدور الكبير والجهد الملموس الذي قامت به السعودية في صدور هذا القرار.



وأشاد مسعود بالعمل النوعي والجهد المتواصل الذي بذله تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم في رفع الحظر عن الملاعب العراقية، معتبراً قراره بحضور المنتخب السعودي الأول لكرة القدم وخوضه مباراة ودية دولية مع المنتخب العراقي في البصرة 28 فبراير الماضي الخطوة التي ساهمت بشكل مباشر وكبير في رفع الحظر المفروض على الملاعب العراقية، وعودة الحياة لملاعبها ونشر الفرحة بين أبناء الشعب العراقي.