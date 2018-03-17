بيتزي: أهداف الأخضر محددة في المعسكر الحالي

أكد الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي، أنه يبحث عن أهداف محددة خلال المرحلة الثالثة لإعداد المنتخب للمشاركة في منافسات كأس العالم التي ستقام بروسيا خلال الفترة من 14 يونيو إلى 15 يوليو المقبلين.

وشدد بيتزي على أهمية هذه المرحلة الإعدادية، خاصة أنها ستسهم بشكل كبير في إعداد اللاعبين على كافة الصعد قبل الدخول في مرحلة العد التنازلي قبل المونديال.

وقال: المرحلة الحالية فرصة جميلة أن نلعب مباراتين وديتين أمام أوكرانيا وبلجيكا، خاصة أن المباراتين ستكونان بمثابة امتحان لنا، كما أننا نأمل في تحقيق الاستفادة القصوى للوقوف على مستويات الجميع وتصحيح الأخطاء السابقة.

وأوضح بيتزي أنه يسعى إلى الاستفادة الكاملة من أيام الفيفا من خلال خوض مباريات قوية تزيد من احتكاك اللاعبين وتسهم في تطوير مستوياتهم.

وعن نواف العابد أكد بيتزي، أنه من أفضل العناصر وأهمها، مؤكدا: رأيت ألا يشارك، وأن يبقى مع الجهاز الطبي للمنتخب ومتابعتنا من الدكة ليتعرف على الطريقة التي نسير بها.