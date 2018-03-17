عمر السومة: أنا والأهلي كالأب وابنه.. لن يفرقنا أحد

رد السوري عمر السومة، مهاجم أهلي جدة، على الأخبار التي انتشرت عقب نهاية مباراة فريقه أمام الرائد يوم الجمعة بالقول إنه والأهلي مثل الأب وابنه لا يستطيع تفريقهما أحد.

وخرج السومة في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية المباراة قائلاً: هناك أشياء يجب أن يعرفها جمهور الأهلي، وسأترك ذلك حتى نهاية الموسم.

وفتح تصريح السومة باب التكهنات حول رحيله نهاية الموسم الجاري من نادي الأهلي عقب قضاء 4 مواسم داخل صفوفه منذ وصوله من القادسية الكويتي.

وكتب السومة عبر حسابه الشخصي في "تويتر: للغرباء أقاويل كثيرة، لا يدخل بيني وبين الأهلي حاسد، كالأب وابنه لا يفرقهما أحد.

وزاد: لست ملزمًا بالتبرير، فرابطتي بفريقي لا يغيرها سوى الواحد الأحد، وأنا باقٍ في الأهلي، وسنمضي معًا لاعبين وإداراة وجماهير لتحقيق الطموح.

واستبدل الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب أهلي جدة السومة في مباراة الرائد بزميله مهند عسيري، وهو ما أثار غضب الأول الذي التقطته الكاميرات عندما دخل بمشادة كلامية مع أحد زملائه.