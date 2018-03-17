عمر الغامدي مديرا للأخضر الشاب

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم السبت، تعيين عمر الغامدي، اللاعب الدولي السابق، مديرا للمنتخب السعودي لدرجة الشباب.

وجاء في بيان الاتحاد: عين الاتحاد السعودي لكرة القدم عمر الغامدي مديرا للمنتخب السعودي لدرجة الشباب.

وزاد البيان: وسبق لعمر الغامدي العمل كمدير لنادي الشباب، ويحمل شهادة "رخصة التدريب الآسيوية C"، وسيتولى مهام إدارة المنتخب لدرجة الشباب بدءا من يوم الأحد، والذي سيبدأ فيه المنتخب الشاب برنامجه الإعدادي للمشاركة في كأس آسيا تحت 19 عاما في إندونيسيا المؤهلة لكأس العالم تحت 20 عاما في بولندا.