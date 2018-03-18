جدل وتغريدات بين أنصار فهد المولد وليفانتي

تسبب بقاء الدولي السعودي فهد المولد بعيداً عن مباريات فريقه الحالي ليفانتي الإسباني بنشوب حرب كلامية على مواقع التواصل الاجتماعي بين محبي لاعب اتحاد جدة وجماهير النادي المنتمي إلى إقليم فالنسيا.

وانضم المولد إلى ليفانتي بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، قادماً من اتحاد جدة ضمن اتفاقية الهيئة العامة للرياضة في السعودية مع رابطة الدوري الإسباني "لا ليغا" إلى جانب 8 لاعبين آخرين، لكنه لم يلعب حتى الآن أي دقيقة بقميص النادي الأزرق والأحمر.

واندلعت "حرب تغريدات" بين بعض جماهير المولد وأنصار ليفانتي، بعدما أبدى محبو المولد استياءهم من ابتعاد اللاعب الموهوب عن القائمتين الأساسية والاحتياطية للفريق منذ انضمامه إلى صفوف الفريق، بينما يرى مشجعو ليفانتي في تغريداتهم أن الكلمة الأخيرة للمدرب، وأن عدم مشاركة المولد مع المدرب خوان رامون لوبيز مونيز، وخلفه باكو لوبيز، دليل على أن اللاعب السعودي ليس جاهزاً للعب مباريات تنافسية في الدوري الإسباني.

وأبدى عدد من المغردين السعوديين غضبهم من استبعاد صاحب الهدف المؤهل إلى مونديال روسيا 2018 عن قائمة ليفانتي، معتبرين أن النادي الإسباني لا يملك نجوماً حقيقيين يستحقون التواجد داخل الملعب على حساب فهد المولد.

وفي المقابل، رد مغردون إسبان قائلين بأن المشجعين السعوديين من نوعية الجماهير التي لا تملك الصبر وتود أن يسير كل شيء كما تريد وأن المحترفين التسعة في إسبانيا لم يلعبوا أي دقيقة حتى الآن، لأنهم ليسوا جاهزين كفاية، وهذ تسبب بالضغط على رابطة الدوري الإسباني لقيامها بهذه الاتفاقية.

ونشر حساب إسباني مختص بأخبار نادي ليفانتي على "تويتر"، تغريدة عن رأي صاحب الحساب عن اللاعبين السعوديين التسعة: هم جميعا ضيوف، ولا يؤهلهم مستواهم للعب كرتنا التنافسية.

وفي الوقت نفسه، بدأ بعض أنصار فهد المولد التعبير علناً عن أمنياتهم بهبوط ليفانتي إلى الدرجة الثانية "La Liga 123" كردة فعل تجاه النادي الذي لم يستغل موهبة المولد، كونه يقع في المركز 17 برصيد 21 نقطة وفارق 6 عن لاس بالماس الذي يحتل المركز 18، و8 عن صاحب المركز الأخير ملقا.

ومنذ انتقال اللاعبين التسعة أواخر يناير الماضي، لم يشارك أي منهم في أي دقيقة خلال المباريات الرسمية، ولم يتم استدعاء أي من ثلاثي "ليغا سانتاندير" إلى دكة البدلاء في أي من لقاءات ليغانيس وفياريال وليفانتي، فيما لعب فهد المولد وعلي النمر في وديتين.