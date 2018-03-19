الشهري يستدعي 30 لاعبا لقائمة معسكر جدة

أعلن المنتخب السعودي الأولمبي يوم الأحد، قائمة اللاعبين لمعسكر الفريق في جدة بتاريخ 19 وحتى 27 من الشهر الحالي.

وضمت قائمة الأخضر الأولمبي بقيادة سعد الشهري: محمد الربيعي ومحمد البصاص وعبدالله حسون وعبدالباسط هندي وعلي الأحمري ويوسف الحربي وعبدالله مجرشي من الأهلي، وصالح الوحيمد وعبدالإله العمري وعبدالرحمن الدوسري وسامي النجعي وراكان العنزي وعبدالرحمن الشنار من النصر، وسلمان السعيد وفيصل أبوبكر وسعد السلولي ونواف أبو عامر من الاتفاق، وأنس زباني وناصر الدوسري وفهد الرشيدي ونايف كريري من الهلال، وعون السلولي وعمار النجار وخالد السميري من الاتحاد، وحسن أبو شرارة وهارون كمارا من القادسية، ومتعب المطلق من الرائد، وحسن القيد من الشباب، وعبدالله اليوسف من الفتح، وجابر عسيري من الوحدة.

وسيلعب الأخضر الأولمبي وديتين في المعسكر الحالي أمام المنتخب المصري الأولمبي.