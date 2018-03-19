المولد: بيتزي قريب.. وثقة الجماهير هدفنا

أكد فهد المولد لاعب ليفانتي الإسباني والمنتخب السعودي أنه وزملائه يعيشون أجواء مميزة في معسكر الأخضر الحالي المقام بمدينة ماربيا الإسبانية استعداداً لمواجهة أوكرانيا ودياً.

وقال المولد في تصريح صحفي نقله حساب المنتخب السعودي على "تويتر": نعيش أجواء مميزة خلال فترة الإعداد الحالية من كافة الجوانب، والجميع على قدر عالِ من الحضور الذهني.

وواصل صاحب هدف الفوز على اليابان في سبتمبر الماضي: نريد تحقيق أعلى استفادة من مواجهتي أوكرانيا وبلجيكا، والأداء هو المقياس كما أن المدرب خوان أنطونيو بيتزي قريب منا ويعرف مستوياتنا.

وختم المولد: نأمل بالفوز بثقة الجماهير دائماً، ونعدهم بأن نسجل حضوراً قوياً يواكب طموحاتهم وتطلعاتهم.