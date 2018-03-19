أحمد الفريدي يواصل الغياب.. والنصر: ستُعاقب

غاب اللاعب أحمد الفريدي عن تدريبات فريقه النصر، لليوم الثالث على التوالي، وذلك بحسب ما أعلنه ناديه عبر بيان رسمي يوم الاثنين.

وكتب النصر عبر بيانه: "شهد التدريب غياب اللاعب أحمد الفريدي لليوم الثالث على التوالي، وستطبق عليه اللائحة النموذجية للمخالفات والعقوبات للأندية التي تطبق الاحتراف والصادرة من الاتحاد السعودي لكرة القدم".

وعلى صعيد متصل، التقى سلمان المالك، نائب الرئيس والمشرف العام على فريق كرة القدم عقب نهاية التدريبات بالجهازين الفني والإداري، وكذلك اللاعبون، بحضور بدر الحقباني، مدير الكرة في النادي العاصمي.