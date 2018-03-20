الهلال يواجه الشباب في مباراة ودية

يخوض الهلال مباراة ودية أمام الشباب، على الملعب الرئيسي في مقر النادي بالعاصمة الرياض مساء الاثنين المقبل وذلك استعداداً لعودة منافسات الدوري السعودي للمحترفين.



وتتوقف المسابقات المحلية في الوقت الراهن، بسبب ارتباط المنتخب السعودي بمعسكر في إسبانيا، يتخلله مباراتين ضمن الأجندة الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أمام كل من أوكرانيا وبلجيكا في إطار استعدادات المنتخب السعودي للمشاركة في كأس العالم بروسيا خلال الفترة من 14 يونيو إلى 15 يوليو.



يذكر أن الهلال يحتل صدارة ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الأهلي الوصيف، قبل جولتين فقط من نهاية المسابقة، بينما يملك الشباب 30 نقطة.