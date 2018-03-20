المنتخبات الأوروبية مفتاح الأخضر إلى المونديال

يلعب المنتخب السعودي أربع مباريات مقبلة في إطار تحضير المنتخب السعودي للمونديال الروسي على الأقل أمام منتخبات أوروبية هي أوكرانيا وبلجيكا وإيطاليا وألمانيا على التوالي، لكن الوديات السعودية أمام المنتخبات الأوروبية في طريق التحضير إلى المونديال ليست جديدة، فقبل المونديالات الأربعة الماضية لعب الأخضر 18 مباراة أمام 14 منتخبا أوروبيا مختلفا.

في التحضير لمونديالهم الأول لعب الأخضر مباراة وحيدة أمام منتخب سيشارك إلى جوارهم في المونديال من القارة العجوز كانت أمام اليونان وخسرها بخماسية لهدف.

في تحضير المنتخب الأخضر للنسخة الفرنسية من كأس العالم، كان السعوديون أكثر جرأة، جربوا أنفسهم أمام منتخبات أوروبية أكثر، ولعبوا ضدهم في ديارهم، أشهر تلك المباريات مواجهة أمام إنكلترا على ستاد ويمبلي، انتهت بتعادل الفريقين دون أهداف، بعد أن كان السعوديون خسروا بثلاثة نظيفة على أرضهم أمام ألمانيا، وسداسية نظيفة على يد النرويج في مدينة مولدي بالدولة الأوروبية.

قبل مونديال كوريا واليابان، فضّل القائمون على المنتخب السعودي اللعب أمام منتخبات لاتينية وأفريقية، كما لعبوا أربع مباريات ضد منتخبات أوروبية كانت أبرزها أمام الدنمارك وانتهت بانتصار المنتخب الأوروبي بهدف دون رد، وهو المنتخب الأوروبي الوحيد الذي لعب معه الأخضر قبل نهائيات 2002 وهو يشارك في المسابقة ذاتها.

في التحضير لمونديال ألمانيا 2006 لعب السعوديون 6 مباريات ودية أمام منتخبات أوروبية، وللمرة الأولى يلاقي أربعة منتخبات أوروبية تشارك إلى جواره في التظاهرة العالمية، بدأ بالتعادل مع السويد بهدف، ثم الخسارة أمام البرتغال بثلاثة دون رد، منها هدفان لكريستيانو رونالدو، وخسارة أمام بولندا بهدفين لهدف، وخسارة مماثلة أمام التشيك بهدفين نظيفين.