والد محمد الكويكبي: أتمنى انتقال ابني من الاتفاق

أكد مرزوق الكويكبي، والد محمد لاعب الاتفاق والمنتخب السعودي، رغبته في انتقال ابنه قبل نهاية عقده مع ناديه الحالي إلى أي نادٍ يجد فيه اللاعب فائدته الفنية قبل المادية، معتبرا في الوقت ذاته الاتفاق واحداً من الأندية الكبيرة والعريقة في الدوري السعودي.

وقال مرزوق الكويكبي، والد اللاعب الدولي المتواجد حاليا في معسكر الأخضر بمدينة ماربيا الإسبانية: يعتبر الاتفاق من ضمن الأندية الكبيرة والعريقة، هو كيان عظيم، أتمنى عودته سريعا إلى موقعه الطبيعي بين الكبار تحت إدارة الشاب المتألق الأستاذ خالد الدبل، ولكنني أرغب في انتقال ابني قبل نهاية عقده إلى النادي الذي يجد فيه فائدته الفنية قبل فائدته المالية.

وواصل: بعد زمن الاحتراف تغير كل شيء، الأهم هو التوفيق والنجاح مع أي نادٍ يجد فيه اللاعب فائدته الفنية مثلما ذكرت سابقا، والخيرة فيما اختاره الله دائما وأبدا.

وحول أفضل المواجهات التي خاضها ابنه في الموسم الجاري، زاد: أفضل مواجهة شاهدتها له كانت أمام الاتحاد في مسابقة كأس الملك، فيما يعتبر هدفه الثاني في شباك النصر خلال القسم الثاني من الدوري هو الأجمل من وجهة نظري.

وعن خبر انضمام الكويكبي (23 عاماً) إلى قائمة المدرب بيتزي المستدعاة لمعسكر إسبانيا تحضيرا للمونديال الروسي، أردف والده: سعدت كثيرا بعدما تلقيت خبر انضمام ابني للمنتخب السعودي، لأنه شرف كبير وعظيم تمثيل الوطن الغالي في محفل كبير مثل كأس العالم.

وخطف لاعب العروبة السابق الأضواء في الدوري السعودي هذا الموسم بعدما ساهم بانتشال فريقه من المراكز المتأخرة ليتقدم في سلم الترتيب بعدما لعب بقميصه 22 مباراة، أحرز فيها 4 أهداف وصنع هدفاً واحداً.