آل الشيخ يسعى لمشاركة الدوليين في نهائي الكأس

أعرب تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية، عن أمله بمشاركة الدوليين في نهائي كأس الملك.

وكتب آل الشيخ على حسابه في "تويتر": بصفتي رئيساً للجنة الأولمبية، آمل من أخي رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ومجلس الإدارة إعادة النظر في قرار مشاركة اللاعبين الدوليين في نهائي كأس سيدي خادم الحرمين الشريفين، ومنحهم شرف المشاركة، لما تمثله هذه المباراة من أهمية يعتز كل رياضي بالمشاركة فيها.

وقد قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم في وقت سابق عدم مشاركة اللاعبين الدوليين في نهائي كأس الملك، لارتباط اللاعبين بمعسكر المنتخب في ذلك الوقت.