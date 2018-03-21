الأخضر يعود إلى إسبانيا للمرة الثالثة

اختار المنتخب السعودي التحضير لمونديال كأس العالم 2018 في مدينة ماربيا الواقعة جنوب إسبانيا، ليعود من جديد إلى إسبانيا بعدما عسكر فيها مرتين.

وتقع ماربيا بعيداً عن العاصمة مدريد وفريقها ليغانيس الذي يلعب له الدولي يحي الشهري بـ450 كلم وتمتلك المدينة فريقا لكرة القدم يتصدر حاليا في مجموعته في مستوى الدرجة الثالثة الإسبانية ويملك حظوظا كبيرة في الصعود للمستوى الأعلى ، ويخوض مبارياته على ملعبه البلدي الذي سيحتضن مباراة السعودية وأوكرانيا يوم الجمعة



وهذه المرة الثالثة التي يعسكر فيها في بلاد المتادور حيث كانت الأولى مطلع شهر سبتمبر من عام 2012 في مدينة بونتيفدرا بإقليم غاليثيا شمال غربي البلاد وبقيادة المدرب الهولندي فرانك ريكارد، خاض وقتها وديتين ،خسر الأولى أمام إسبانيا بخماسية نظيفة قبل أن يرحل إلى فرنسا وينهزم أمام الغابون بهدف دون رد.



بعده بسنتين وبالتحديد في منتصف شهر مايو من عام ألفين 2012 و هذه المرة بقيادة المدرب الإسباني لوبيز كارو ،عاد الأخضر ليعسكر في إسبانبا مجددا في مدينة خيريز التي تبعد نحو مئة كيلومتر عن ماربيا ، وذلك استعدادا لخليجي 22 وكأس آسيا 2015، خاض وديتين كذلك، وخسر أمام مولدوفا برباعية وجورجيا بثنائية دون ان يسجل أي هدف.