خلال 15 عاماً.. الفيحاء من "الثانية" إلى مراكز الدفء

احتاج الفيحاء 15 عاماً من التنقل بين دوري الدرجتين الأولى والثانية ليصل إلى دوري المحترفين السعودي مطلع الموسم الجاري، وتأكد استمراره بعدما حصد 32 نقطة وضعته في المركز السابع.

الفيحاء صعد إلى الدرجة الثانية في 2001، وبعدها بعامين قفز إلى الأولى، وبعد 7 مواسم عاد إلى المركز الثاني، وبقي بعدها 6 أعوام محاولاً الصعود لكنه لم ينجح.

في 2013 حضر سعود الشلهوب كرئيس للنادي، وبعد عام صعد إلى الدرجة الأولى، قضى هناك موسمين وصعد إلى دوري المحترفين.

بعد صعوده إلى "المحترفين" تعاقدت إدارة الشلهوب مع 28 لاعباً خلال فترتي انتقال، أوصلوه إلى المركز السابع.