عادل عزت: سنبحث مشاركة الدوليين في نهائي الكأس

أكد عادل عزت، رئيس اتحاد القدم السعودي، مناقشة وبحث موضوع مشاركة اللاعبين الدوليين في مسابقة كأس الملك، وذلك بعدما أبدى تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رغبته بمشاركتهم في المسابقة.

وكتب اتحاد اللعبة عبر بيان: "أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت تقديره واعتزازه باهتمام معالي رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأستاذ تركي آل الشيخ بشأن مشاركة لاعبي المنتخب الوطني الأول في المباراة النهائية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، موضحًا بأن مجلس إدارة الاتحاد السعودي يشاطره الأمنية بنيل لاعبي المنتخب شرف السلام على خادم الحرمين الشريفين".

وتابع البيان: "وكشف رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بأنه سيتم بحث هذا الموضوع مع فريق إعداد كأس العالم و أعضاء المجلس لايجاد الحلول التي تضمن مشاركة الدوليين في المباراة الختامية بما يتوافق مع برنامج إعداد المنتخب لكأس العالم ..وسيتم الاعلان عن ذلك في الايام القادمة".

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "بصفتي رئيساً للجنة الأولمبية، آمل من أخي رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ومجلس الإدارة إعادة النظر في قرار مشاركة اللاعبين الدوليين في نهائي كأس سيدي خادم الحرمين الشريفين، ومنحهم شرف المشاركة، لما تمثله هذه المباراة من أهمية يعتز كل رياضي بالمشاركة فيها".