كارينيو في حديث الوداع: سـأعود إلى تدريب النصر

أكد الأورغوياني دانييل كارينيو أنه سيدرب النصر مجدداً دون أن يحدد متى، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن اجتماعه مع سعود آل سويلم رئيس النادي كان ودياً.

وقال كارينيو في حديث الوداع بعد رحيله من الشباب لـ"في المرمى": اجتماعي مع سعود آل سويلم رئيس النصر كان ودياً أكثر منه رسمياً، لكني أعرف بأنني سأدرب النصر.. متى؟! لا أعلم لكن ربما في المستقبل القريب أو حتى البعيد.

وتطرق بطل دوري عام 2014 إلى إقالته من الشباب، وقال: لا أعلم سبب إقالتي، لكن الحقيقة أن إدارة الشباب لم تتدخل في عملي، وأدعو تركي العمار إلى أن يكثف تدريباته ويجتهد أكثر.