لجنة المسابقات والرابطة تستعرضان روزنامة الموسم المقبل

بدأت يوم الأربعاء، ورشة عمل لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاون مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين لمناقشة روزنامة الموسم الرياضي المقبل.

ونشر حساب اتحاد القدم السعودي عبر حسابه في "تويتر" صورا للورشة برفقة البيان الخاص بها: عقدت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاون مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين، ورشة عمل لمناقشة روزنامة الموسم الرياضي المقبل 2018 - 2019، بحضور ممثلي أندية الدوري السعودي للمحترفين. وافتتح نعيم البكر نائب رئيس رابطة دوري المحترفين الورشة باستعراض جدول الأعمال.

وزاد البيان: واستعرض عبدالمجيد المنصور، عضو لجنة المسابقات، التحديات التي تواجه اللجنة في روزنامة الموسم المقبل، أبرزها زيادة عدد الجولات في دوري المحترفين، ومشاركة المنتخبات السعودية في استحقاقاتها القارية، تحديدا بطولتي كأس آسيا 2019 وتصفيات كأس آسيا 2020 للأولمبي، ومشاركات الأندية الخارجية في بطولتي دوري أبطال آسيا والبطولة العربية للأندية.

واختتم بيان اتحاد القدم: واستعرض نعيم البكر الروزنامة المقترحة للموسم المقبل والتي تم إرسالها مسبقا للأندية لدراستها وإبداء الرأي حيالها، كما قدم ممثلو الأندية عددا من المقترحات والتوصيات على الروزنامة للوصول للشكل النهائي المناسب لها، واتفق المجتمعون في نهاية الورشة على إعداد مسودة بالنتيجة النهائية للروزنامة ورفعها لمجلس إدارة الاتحاد لاعتمادها ونشرها.