ميليغان: جمهور الأهلي حرمني من الذهاب إلى الأسواق

أكد مارك ميليغان، مدافع أهلي جدة ومنتخب أستراليا، أن انتقاله إلى الأول قادماً من ملبورن فيكتوري حرمه الذهاب إلى المحلات التجارية في جدة، مشيراً إلى أن مستوى كرة القدم السعودية يعتبر مرتفعاً للغاية.

وقال ميليغان في تصريحات لصحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" الأسترالية: عندما حضرت إلى الأهلي لعبت مباراتي الأولى أمام 67 ألف متفرج، الشعب السعودي مههوس بكرة القدم بشكل لا يصدق، حتى إنني لا أستطيع الذهاب إلى المحلات التجارية دون وجود السائق معي، لكنها تجربة جميلة وممتعة ولم أعشها قبلاً.

وواصل اللاعب الذي انضم إلى صفوف الأهلي في فترة الشتاء: مستوى الدوري السعودي يعتبر مرتفعاً للغاية، في الفترة الأخيرة لعبنا أمام فريقين يقبعان في مؤخرة الترتيب (القادسية والرائد) وكانت مواجهات صعبة، فهم يقاتلون للبقاء في دوري المحترفين|، ونحن نبحث عن لقب الدوري، أستطيع التأكيد أنه دوري قوي جداً.

وأردف مارك: في المقابل لم ألعب إلا 11 مباراة في 7 أسابيع بأستراليا، ولهذا فإن الانتقال إلى الأهلي كان الخيار الأفضل بالنسبة لي حتى أكون جاهزاً لخوض كأس العالم مع المنتخب.

وختم قائلاً: مع كامل احترامي وتقديري للدوري الأسترالي "آي –ليغ" لكن الرحيل كان خياراً ضرورياً لي لأنني ربما أخوض كأس العالم الأخيرة لي مع أستراليا وأريد تقديم كل ما لدي.

ولعب مارك ميليغان 6 مباريات في دوري المحترفين السعودي بقميص أهلي جدة، تحصل خلالها على بطاقتين صفراوين.