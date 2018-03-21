"الرابطة" تعيد تشكيل لجنة تراخيص الأندية

أعادت رابطة دوري المحترفين السعودي، تشكيل لجنة تراخيص الأندية برئاسة محمد السليم لمدة 3 مواسم قادمة، كما حددت نهاية الشهر الجاري وحتى أغسطس موعداً لتقديم المستندات المطلوبة.

وقالت رابطة دوري المحترفين في بيان رسمي، إن السليم سيكون رئيساً للجنة، بينما تضم في عضويتها كلا من عبداللطيف الحسيني، ومبارك المطوع، وناصر العوهلي، وعبدالله كبوها، وعبدالله عسيري.

وتم تشكيل لجنة استئناف التراخيص برئاسة رياض القنية، وعضوية حسن الناصر وأحمد بن حموض وخميس الزهراني وعبدالله العتيبي.

وحددت الرابطة نهاية مارس الجاري وحتى أغسطس لتقديم المستندات المطلوبة للحصول على الرخصة، على أن يصدر قرار اللجنة بالمشاركة في دوري أبطال آسيا شهر أكتوبر من العام الحالي.