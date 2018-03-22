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آل الشيخ للاعبي الأخضر: مواجهة أوكرانيا مهمة

المصدر: العربية.نت
آل الشيخ إلى جانب عادل عزت "أرشيفية"
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وجه تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، رسالة خاصة للاعبي المنتخب السعودي قبل مواجهة أوكرانيا وديا يوم غد الجمعة، ضمن تحضيرات الأخضر لمونديال روسيا.

وكتب آل الشيخ "تغريدة" عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "لاعبي منتخب بلادي، ما بقى الكثير عن المونديال، مباراتنا أمام أوكرانيا مهمة، نبي نشوف روح وحماس وتنافس قوي منكم على كسب فرصة تمثيل وطنكم في المونديال".

ويقيم المنتخب السعودي معسكرا حاليا في مدينة ماربيا الإسبانية، ضمن مرحلة إعداد الأخضر لمنافسات نهائيات كأس العالم في روسيا، سيخوض خلاله مواجهتين وديتين أمام أوكرانيا وبلجيكا.

كلمات دالّة

#تركي آل الشيخ, #المنتخب السعودي, #أوكرانيا

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