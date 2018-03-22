أين ذهب لاعبو الأخضر وأوكرانيا بعد مواجهة المونديال؟

اختلفت وجهات لاعبي المنتخبين السعودي والأوكراني منذ آخر مواجهة جمعتهما في كأس العالم قبل 12 عاما، يلعب المنتخبان مواجهة ودية يوم الجمعة في مدينة ماربيا الإسبانية ضمن استعدادات الأخضر لكأس العالم 2018 المقامة في روسيا.

وانتهت مواجهتهما الوحيدة تاريخيا برباعية نظيفة لأوكرانيا في ثاني مباريات دور المجموعات من كأس العالم 2006، كما كانت المشاركة الأولى والأخيرة للمنتخب الأوكراني في المحفل العالمي. وبين لاعبي المنتخبين آنذاك، اعتزل بعضهم، ومنهم من لا يزال يمارس الرياضة بين لعب أو إدارة أو تدريب.

وفي صفوف الأخضر، فقد ترك كل من الحارس مبروك زايد والمدافعين أحمد الدوخي ورضا تكر وحمد المنتشري ولاعب الوسط خالد عزيز والمهاجم مالك معاذ والمدافع عبدالعزيز الخثران كرة القدم، فيما لايزال حسين عبدالغني يلعب كرة القدم في صفوف فيرييا البلغاري، وامتهن لاعب الوسط عمر الغامدي الإدارة، فشغل منصب مدير الكرة في نادي الشباب قبل أن يعين في المنصب نفسه لمنتخب الأخضر الشاب.

وتولى لاعب الوسط آنذاك، محمد أمين منصب المشرف على السعوديين المحترفين في إسبانيا، فيما تم إيقاف لاعب الوسط محمد نور عن لعب كرة القدم بسبب المنشطات، ولازال لاعب الوسط سعود كريري والمهاجم ياسر القحطاني يمارسان كرة القدم برفقة أندية الشباب والهلال، ولكن المهاجم البديل في ذلك الوقت، سامي الجابر، شغل منصب المدرب في أكثر من ناد بين الهلال والشباب كما تجول بين منصبي الإدارة والتحليل، ويشغل نواف التمياط، الاحتياطي آنذاك، منصب نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ومن جهة المنتخب الأوكراني، فقد ترك كل من الحارس أوليكساندر شوفكوفسكي كرة القدم إلا أنه حتى عندما كان لاعبا، كان يميل سياسيا لحركة "يورومايدان"، كما يعد داعما لها كما انتقد دائما الحكومة السابقة بإيقاف المتظاهرين بطرق وحشية.

وترك كل من المدافع فياتشيسلاف سفيدرسكي وأندريه نيسماتشني ولاعب الوسط أوليه شيلاييف كرة القدم برمتها، فيما تولى المدافع أندريه روسول منصب المدير تنفيذي في نادي دنيبرو الأوكراني، والمهاجم ريبروف مدربا لدينامو كييف وأهلي جدة، ولاعب الوسط أناتولي تيموتشوك مساعد مدرب في نادي زينيت الروسي، ولاعب الوسط الآخر ماكسيم كالنشينكو مساعد مدرب ومدرب بنادي ميتالست خاركيف ومساعد مدرب لبوليسيا زهيتومر، كما تولى أشهرهم المهاجم أندريه شيفشنكو منصب مساعد مدرب ومن ثم مدربا لمنتخب أوكرانيا، وضمن طاقمه الحالي يتواجد المهاجم أندري فورونين الذي سبق أن درب نادي بودوريخ الألماني والذي بات مكتشفا للمواهب في المنتخب الأوكراني.

وتولى لاعب الوسط أندري هوسن منصب مساعد مدرب لساترن رامنسكو وأنجي ماكاتشكالا قبل أن يصبح مدربا لدينامو كييف 2 ومن ثم مساعدا لمدربي أندية كريليا سامارا وأنجي ماكاتشكالا، فيما لازال المهاجم أرتيم ميليفسكي لاعبا لكرة القدم في صفوف دينامو بريست، والجناح أوليه هوسييف لاعبا لدينامو كييف وبرفقته لاعب الوسط رسلان روتان.