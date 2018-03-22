اتحاد القدم يدعم الأندية الراغبة في تخصيص مكاتب محاماة

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الخميس، عن موافقته تقديم دعم مالي محدد للأندية المحترفة التي تود تعيين مكتب محاماة متخصص في القانون الرياضي.

وأوضح حساب اتحاد القدم عبر حسابه في "تويتر": أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم في تعميم بعثه للأندية المحترفة أن هذا الدعم يأتي في إطار متابعة واهتمام الاتحاد لشؤون الأندية، وحرصه على دعمها في اتباع الإجراءات القانونية السليمة، التي تكفل لها الحفاظ على حقوقها ومكتسباتها، وسيتم التطرق لآلية الحصول على الدعم المالي المشار إليه خلال ورشة العمل الخاصة بقضايا الأندية، التي ستقام يوم الأحد.