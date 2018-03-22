الأخضر الأولمبي يواجه مصر وديا في جدة

يستضيف المنتخب السعودي الأولمبي يوم غدٍ الجمعة نظيره المصري على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في أولى التجارب الودية ضمن الإعداد للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية منتصف شهر أغسطس المقبل.

من جانبه، شدد نايف القاضي، مدير المنتخب الأولمبي على أهمية استغلال أيام "فيفا" الدولية، مشيرا إلى أن هذا المعسكر يهدف إلى اطلاع الجهاز الفني بقيادة سعد الشهري على أكبر عدد ممكن من اللاعبين، إضافة إلى صُنع أسلوب لعب ومنهجية تجهز المنتخب لدورة الألعاب الآسيوية المقبلة، ومن بعدها التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2020 بشكل مميز.