الدهش: مترجم الفريق هو الصندوق الأسود

كشف محمد الدهش المشرف العام في الفيحاء أن مترجم الفريق يعد كالصندوق الأسود للطائرات لأنه يحمل جميع الأسرار مؤكدا أهمية دوره في النادي.

وقال الدهش لبرنامج "في المرمى": عندما تملك 7 أجانب وطاقما فنيا أجنبيا فإنك تحتاج لمترجم، ومترجمنا يتحدث 4 لغات، ويعد الصندوق الأسود لأنه يحمل جميع الأسرار.

وأضاف الدهش حول اللغات غير المستخدمة بكثرة في الدوري: اللغة البرتغالية لا يتحدث بها عدد كبير، ولكني أرى أن فكرة تعليم اللاعبين اللغة العربية مناسبة، ولم يطرح هذا الموضوع في الاجتماعات السابقة، لأن الأندية تعاني من حيث الترجمة ونستخدم الإشارة في توجيه اللاعبين في بعض المرات.