بيتزي: أؤيد استدعاء الدوليين للمشاركة في الكأس

أكد خوان بيتزي مدرب المنتخب السعودي على جاهزية الفريق لملاقاة أوكرانيا وديا، مضيفا أنها فرصة مميزة للتعرف والوقوف على مستوى اللاعبين.

وأضاف مدرب الأخضر في مقابلة تلفزيونية عقب تدريبات يوم الخميس، بأنه راض تماما بما يراه من اللاعبين حتى الآن، وأنه حريص على تأكيد جاهزية المنتخب قبل منافسات كأس العالم 2018.

وأردف المدرب الأرجنتيني حديثه: تابعنا جميع المباريات المحلية من أجل مراقبة الكثير من اللاعبين للوصول إلى التشكيلة المناسبة في الفترة الحالية. وتمكنا في معسكراتنا السابقة من متابعة اكثر من 40 لاعبا إلى جانب المراقبة المتواصلة للمباريات في الدوري السعودي لضم أفضل اللاعبين.

وأضاف بيتزي حول مشاركة اللاعبين من عدمه في نهائي كأس الملك: بالنسبة إلى مشاركة لاعبي المنتخب الاول في نهائي كأس الملك حتى الآن لا نستطيع التكهن بمن سيلعب في النهائي أما بالنسبة لي فإنني أؤيد استدعاء الدوليين للمشاركة مع أنديتهم.

واختتم مدرب منتخب تشيلي السابق باحترام قرارات مدربي الأندية الإسبانية: أما عن اللاعبين المحترفين في إسبانيا فأحترم قرار المدربين في أنديتهم بعدم إشراكهم في المباريات حتى الآن ولكننا وجدنا تطورا في أدائهم خلال المعسكر التدريبي.