طبيب الأخضر: لا يمكن تحديد موعد عودة العابد إلى الملاعب

أكد صالح الحارثي طبيب المنتخب السعودي أنه لا يستطيع توقع موعد عودة نواف العابد بعدما أجرى الأخير عملية جراحية في العضلة الضامة، مشيراً إلى أن الألم لدى اللاعب الدولي لم ينته بعد.

وقال الحارثي لـ"العربية": نواف العابد يواصل برنامجه التأهيلي في العضلة الضامة، والآن يتدرب لتأهيل عضلات الحوض، لكن من الصعب توقع موعد عودة اللاعب بعد تعرضه إلى إصابة عضلية ويتم ذلك بناء على أداء العضلة واستجابتها، وفي حالة نواف العابد فإن الألم لم ينته بشكل كامل.

وواصل: سيكون لدينا إعداد بدني للاعبي المنتخب السعودي نهاية أبريل القادم، كما أؤكد أن وضع عبدالله عطيف البدني جيد ولا شيء سلبي بخصوصه على الإطلاق.