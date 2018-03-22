لماذا توقف دعم سيدة الأعمال الأهلاوية؟

أكد المحامي خالد أبو راشد، الأمين العام للمجلس التنفيذي في أهلي جدة، أن تواجد سيدة الأعمال الأهلاوية خارج السعودية، تسبب بغيابها وتأخرها عن دعم النادي الجداوي خلال الفترة الأخيرة، كاشفا في الوقت ذاته، إلى أن آخر دعم تلقته الإدارة الأهلاوية من قبلها كان مطلع الموسم الجاري.

وقال أبو راشد في حديثه الخاص لـ"العربية.نت": "الكثير يتساءل عن غياب دعم سيدة الأعمال الأهلاوية خلال الموسم الحالي، والسبب يعود إلى تواجدها خارج السعودية منذ أشهر طويلة لظروف خاصة بها، ورغم ذلك قدمت دعما ماليا للنادي مطلع هذا الموسم".

وتابع الأمين العام للمجلس التنفيذي في النادي الجداوي بقوله: "رغم ابتعادها، إلا أنها مازالت متابعة بشكل دقيق لأحوال الفريق وتفاصيله في كافة منافساته، وربما ترصد مكافآت خاصة قبل موقعة الهلال المرتقبة، كذلك مواجهات مسابقة كأس الملك المنتظرة".

واعتاد الأهلاويون على أخبار دعم سيدة الأعمال الأهلاوية المستمر عند كل فوز يحققه النادي الجداوي خلال موسميه الماضيين، قبل أن يفتقدوا أخبار دعمها خلال الموسم الجاري، رغم منافسة الفريق الأخضر على لقب الدوري مع المتصدر الهلال الذي يفصله عنه نقطة واحدة قبل مواجهتهما في السابع من أبريل المقبل في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" بجدة.