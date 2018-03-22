ماهي اللغات التي تُترجم داخل أروقة الأندية السعودية؟

يعمل 16 مترجماً في أندية دوري المحترفين السعودي يترجمون 5 لغات للاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري، وأحدهم يترجم اللغة الكرواتية لكرونوسلاف يورسيتش مدرب النصر، وينقل تعليماته إلى الباقين.

وتكتفي الأندية بالاستعانة بمترجم واحد ليكون همزة الوصل بين المدرب وجميع الأشخاص المرتبطين بالمنظومة الإدارية والفنية واللاعبين ومعظم هؤلاء يجيدون لغتين أو أكثر باستثناء الاتفاق الذي قام بتعيين اثنين من المترجمين، أحدهما للغة الإسبانية من أجل مدرب اللياقة وآخر للإنجليزية للاعبين ثلاث أما عن النصر فحاجته لهم وصلت الى ثلاثة مترجمين وهي الأعلى بين الأندية للغات الفرنسية والكرواتية والإسبانية أما عن الفتح والشباب فاستغنيا عن خدمات المترجمين واكتفوا بالمهارات اللغوية التي يمتلكها المدربون والأجهزة الفنية للتفاهم مع اللاعبين الأجانب خاصة أن كرة القدم في كثير من مصطلحاتها باتت لغة عالمية يمكن التفاهم حوله بكلمات واضحة مهما كانت اللغة المستخدمة الى جانب الخطط المكتوبة المقروءة مهما كانت جنسية المدرب او اللاعب .

في أوروبا تشهد إيطاليا اسناد مترجم للاعب أو مدرب جديد لا يتقن لغة البلاد لحين إتقانه لها كما حدث مع محمد صلاح خلال احترافه في روما وفيورنتنيا وبدا آنذاك في تعلم اللغة الإيطالية واستعمل الإنجليزية بشكل مؤقت



أما في الأندية الإسبانية فلا توجد قاعدة محددة ولكل ناد سياسة خاصة به بالاستعانة بمترجم لمساعدة من التحق بصفوفه ولايتقن اللغة.



وتسعى ألمانيا لأن يتقن كل قادم لغتها كما فعل غوارديولا بتقوية ألمانيته قبل تدريبه لفريق بايرن فيما لجأ الإيطالي أنشيلوتي للحديث بالإنجليزية والألمانية في تصاريحه الإعلامية وقبلهما المدرب الإيطالي الشهير تراباتوني كان يتحدث بألمانية بسيطة لا تخلو من كلمات قاسية في مؤتمراته الصحفية



وتلجأ إنجلترا إلى مترجم بشكل مؤقت ولكن اتحادها الكروي بدا صارما مع مدرب الأسود الثلاثة، فابيو كابيلو الذي تلقى دورات تدريبية مكثفة حتى يتمكن من مخاطبة الإعلامين ولاعبي المنتخب باللغة ذاتها.