محمود نداي.. بكى أمام الكعبة ويحب النعناع

كشف المالي محمود نداي لاعب أحد أنه بكى كثيراً عندما شاهد الكعبة للمرة الأولى، مشيراً إلى أنه يستعمل النعناع المديني الشهير في عمل الشاي الأخضر الذي يشربه.

وقال نداي لـ"في المرمى": عندما شاهدت الكعبة للمرة الأولى بكيت كثيراً، وأحرض على الصلاة في المسجد النبوي بالمدينة المنورة.

وواصل: يعجبني النعناع المديني وأحرص على أن أستعمله في عمل الشاي الأخضر بالنعناع وأيضا أحرص دائماً على تناول الفاكهة فهي مفيدة ومغذية

وأتبع: أحب الكبسة السعودية، كما أحب تجمع اللاعبين وأكلهم مع بعض، خصوصاً عندما يتناولون الطعام بأيديهم مباشرة دون ملاعق.