مدرب سعودي: معسكر ماربيا أهم مراحل إعداد الأخضر

اعتبر محمد الخراشي، المدرب السابق للمنتخب السعودي، معسكر الأخضر الحالي في مدينة ماربيا الإسبانية، أهم مراحل إعداده قبل خوضه غمار منافسات نهائيات كأس العالم المقبلة في روسيا.

وقال المدرب السعودي في حديثه لـ"العربية.نت": "يعيش الأخضر حاليا فترة رائعة جدا، ومعسكره الحالي الذي يقيمه في ماربيا الإسبانية يعتبر أهم مرحلة له ضمن فترة تحضيره وإعداده للمونديال الروسي".

وتابع: "اختيار عناصر المنتخب من قبل المدرب بيتزي يعتبر شبه نهائي للقائمة التي سترافقه إلى روسيا، إضافة إلى أنه سيفرض خلال تجمعه الحالي أسلوبه ونهجه الخاص وطريقة اللعب التي يود الظهور بها".

وحول قائمة اللاعبين المستدعاة لمعسكر ماربيا، واصل بقوله: "المجموعة الحالية متفق عليها من قبل الجميع، وينقصها الرباعي محمد البريك، سلمان الفرج، عبدالرحمن العبيد، والحارس عبدالله المعيوف، والذي أتوقع انضمامهم خلال المعسكرات المقبلة".

وعن المواجهات الودية التي سيخوضها الأخضر قبل مشاركته العالمية المرتقبة، أردف الخراشي: "التدرج في المواجهات التجريبية أمر مهم في عالم كرة القدم، لكنني لم أتمن اختيار منتخب ألمانيا كمواجهة أخيرة قبل المشاركة في المحفل العالمي".

وامتدح المدرب السعودي السابق، المدرب الأرجنتيني خوان بيتزي، وزاد: "بيتزي يقود الدفة الفنية للأخضر، هو اسم كبير في عالم التدريب ومكسب حقيقي للمنتخب السعودي، أتمنى أن يساعده اللاعبون وقدراتهم لإنجاحه، لأنهما يكملان بعضهما البعض".