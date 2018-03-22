"بروفيسور".. يجهز الأخضر لمونديال روسيا

هذا هو مدرب اللياقة الجديد في المنتخب السعودي، أحد أفراد الطاقم الفني للأرجنتيني أنطونيو بيتزي، اسمه أليخاندرو ريتشينو، أورغوياني، لا يتركه مدرب الأخضر منذ العام 2012.

ويعمل مع بيتزي الآن في المنتخب السعودي، وسبق أن كان معه منذ سان لورينزو الأرجنتيني العام 2012، ثم فالنسيا الإسباني، ليون المكسيكي، والمنتخب التشيلي.

ويعرف ريتشينو الكرة السعودية جيدا، فقد عمل مع الكولمبي ماتورانا في الهلال العام 2003، وعاد إلى النصر العام 2011، بعدها اعتزل ماتورانا التدريب، وصار أليخاندرو ريتشينو ركنا أساسيا في فريق بيتزي.

ولا يُعرف أن ريتشينو كان لاعب كرة قدم، لكنه بروفيسور في علم اللياقة والإعداد البدني، بدأ العمل في ميدان التدريب البدني وهو في الرابعة والعشرين من عمره، عاصر الكثير من المدربين.

ويقول عنه لاعبو فالنسيا الإسباني عندما كان مدرب اللياقة عندهم: إنه مدرب لا يتعب .. حماسي .. ويشعل روح التحدي في الفريق .. ولا يحب أن نهدأ في التدريبات أبدا.

وأحد أكبر المشاكل التي اعترف بوجودها الأرجنتيني بيتزي، هي العامل البدني عند اللاعبين .. ويؤكد في أحاديثه دائما .. أن علاجها أهم من أي أمر آخر .. فهل ينجح هذا الخمسيني في علاج المشاكل البدنية في الأخضر قبل انطلاقة المونديال وهل يكفيه الوقت لذلك؟