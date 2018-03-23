التمياط: سنعلن عن المواجهات الودية القادمة قريبا

كشف نواف التمياط، نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، بأن المباريات الودية القادمة سيتم الإعلان عنها قريبا، مضيفا أن الأخضر يسعى إلى استعداد قوي قبل المونديال.

وقال التمياط لـ"في المرمى": المباريات الودية القادمة سيتم الإعلان عنها قريبا، كما أن مدربنا اللياقي، أليخاندرو ريتشينو، يتفوق على عدد كبير من مدربي المنتخبات الأخرى، وأرى أنه تغير للأفضل مقارنة بالوقت السابق عندما كان مساعدا في طاقم ماتورانا بالهلال.

واختتم نائب اتحاد القدم لأن أفراد طاقم بيتزي يتابعون منتخبات المجموعة الأولى في كأس العالم: لدينا فريق عمل لمتابعة منتخبات أوروغواي ومصر وروسيا.