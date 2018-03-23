رسميا.. كارينيو يعود إلى تدريب النصر

أعلن النصر تعاقده مع المدرب الأوروغوياني دانيال كارينيو لمدة موسم واحد قابل للتجديد، بعد إقالته من تدريب الشباب مطلع الشهر الجاري، في تجربته الثانية مع الفريق العاصمي عقب أولى حقق خلالها نجاحاً باهراً.

ونشر النصر عبر حسابه في "تويتر":اتفقت إدارة نادي النصر قبل قليل رسمياً مع المدرب الأورغوياني دانيال كارينيو لتدريب الفريق الاول للموسم القادم مؤكدين على ثقتهم به لتحقيق مزيداً من النجاحات التي ترتقي لطموح و تطلعات الجماهير.



ويعود كارينيو إلى النصر بعد أن ترك أسوار أصفر العاصمة عام 2014، وتحقيقه آنذاك لقبي الدوري السعودي وكأس ولي العهد. وقدم كارينيو إلى النصر بعد مرور 6 جولات من موسم 2012 – 2013، لينهيه في المركز الرابع برصيد 11 انتصارا مقابل هزيمتان و7 تعادلات، قبل أن يقود دفة الفريق إلى موسم ناجح حقق النصر فيه الدوري بخسارة وحيدة وبطولة كأس ولي العهد على حساب الهلال وأرقام استثنائية وصلت إلى 20 انتصارا و5 تعادلات وهزيمة واحدة في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.