عمر الغامدي: مواجهة أوكرانيا ذكرى جميلة رغم الخسارة

أكد عمر الغامدي، لاعب المنتخب السعودي سابقا، أن الأمطار تسببت بالخسارة الكبيرة أمام منتخب أوكرانيا، في المواجهة الوحيدة التي جمعتهما في مونديال 2006.

وقال الغامدي ضيف "في المرمى": "مواجهة أوكرانيا ذكرى جميلة رغم الخسارة بنتيجة كبيرة بسبب ظروف خاصة، افتقدنا للاحتراف خلالها".

وتابع حديثه: "الأمطار تسببت بالخسارة الكبيرة، ومشكلة اللاعب السعودي هي البنية الجسمانية، أنصح اللاعبين بالذكاء أولا، والاحتفاظ بالكرة وقتا طويلا حيث سيشكل ذلك فارقا كبيرا، لأن مشكلة منتخب أوكرانيا تكمن بالبطء، واللاعب السعودي يتفوق دائما بالسرعة".