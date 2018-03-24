أخضر بيتزي يتعادل إيجابا مع أوكرانيا

تعادل المنتخب السعودي مع نظيره الأوكراني بهدف لمثله، في المواجهة الودية التي جمعتهما الجمعة في مدينة ماربيا الإسبانية.

وخاض الأخضر هذه المباراة ضمن إطار استعداداته للمشاركة في بطولة كأس العالم المقبلة 2018 بروسيا.

وقدم المنتخب السعودي عرضا متوازنا في العديد من فترات المباراة وانتزع تعادلا مستحقا في مباراة قوية أمام نظيره الأوكراني تحت الأمطار.

وكان المنتخب الأوكراني البادئ بالتسجيل عن طريق آرتيم كرافيتس في الدقيقة 32 ولكن الأخضر رد سريعا بالهدف الذي سجله المولد في الدقيقة 38 ليؤكد أن غيابه عن المشاركة في المباريات مع فريق ليفانتي لم يترك أثرا كبيرا على مستواه.

ويخوض المنتخب السعودي فعاليات الدور الأول للمونديال الروسي ضمن المجموعة الأولى التي تضم معه منتخبات روسيا ومصر وأوروغواي حيث يخوض الفريق المباراة الافتتاحية أمام نظيره الروسي صاحب الأرض.